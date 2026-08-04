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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام عن الزمالك في دوري الأبطال: صن داونز تقيل أوي علينا

حازم امام
حازم امام
علا محمد

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على مشوار الفارس الأبيض فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن نادى صن داونز الجنوب أفريقى، يمثل تهديدا على كل أندية مصر.


وقال حازم إمام خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة أون سبورت إن فريق صن داونز سيكون عقبة كبيرة أمام الزمالك: «لو لعبنا ضد صن داونز هيكون تقيل علينا أوى، فرقة متعبة لأى فريق فى مصر وبيلعبوا كورة حلوة».

وأضاف أن نادى بيراميدز نجح فى الحد من خطورة النادى الجنوب أفريقى فى مباراة قبل نهائى النسخة التى اقتنص لقبها الفريق السماوى، حيث تجنب استحواذ الفريق الجنوب أفريقى على الكرة.

وختم نجم مصر السابق أن هذه الأمور ستمثل عائقا أمام الزمالك حال خاض مباراة ضد صن داونز، مؤكدا: «صن داونز هناك فى ملعبه لو مسك كورة عليك هيكون صعب شوية، ولكن أى فريق هيلعب ضد الزمالك هيخاف منه.. الزمالك أخد الدورى من الأهلى وبيراميدز أبطال القارة سابقا وده دليل على قوته».


ويستعد الزمالك للمشاركة من جديد فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد غياب عن النسخ الأخيرة، إذ توّج بطلا للدورى المصرى وحصل على الرخصة الأفريقية للمشاركة فى المسابقة.

حازم إمام الزمالك الفارس الأبيض بطولة دورى أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب أفريقى

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