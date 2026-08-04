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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلية أصول الدين بالقاهرة تطلق مشروع نخبة إحياء الأزهر لتعزيز التفوق العلمي

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

أعلنت كلية أصول الدين بالقاهرة برئاسة الدكتور محمود حسين، عميد الكلية انطلاق الموسم الجديد للمشروع العلمي «نخبة إحياء الأزهر» بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية.

كلية أصول الدين بالقاهرة تطلق مشروع «نخبة إحياء الأزهر» لتعزيز التفوق العلمي لطلاب جامعة الأزهر 

وصرح الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، أن مشروع «نخبة إحياء الأزهر» يهدف إلى تكريم الطلاب المصريين والوافدين بالجامعة ورفع مستواهم العلمي، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة تحصيل العلم، إضافة إلى تقديم المنح والفرص التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والتميز الأكاديمي، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي.

وأضاف عميد الكلية أن التسجيل في البرنامج مسموح لطلاب الفرق: الثانية والثالثة والرابعة، المصريين والوافدين المقيدين في العام الجامعي 2026-2027 بكلية أصول الدين بالقاهرة، بشرط الحصول على تقدير ممتاز في السنة الدراسية الماضية، لافتًا إلى أن اختيار المشاركين يعتمد على تقديراتهم الأكاديمية ونتائج المقابلات الشخصية التي ستُجرى يوم الأحد 9 أغسطس 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة مجلس الكلية، بمشاركة أساتذة الكلية وممثلي جمعية سفراء الهداية.

وبين عميد الكلية أن مشروع «نخبة إحياء الأزهر» يوفر برنامجًا مجانيًا للطلاب، يشمل دراسة مواد تأسيسية وفق المنهج الأزهري في عدة مجالات مثل: النحو والبلاغة والمنطق وأصول الفقه والعقيدة والتصوف وغيرها، ويتضمن مستويات دراسية مختلفة ومسابقات تشجيعية، إضافة إلى شهادات اجتياز.

من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر بمشروع «نخبة إحياء الأزهر» المزمع إطلاقه بكلية أصول الدين، معربًا عن أهميته في التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل العالمي، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في جهودها لتحقيق الريادة والتميز في مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها من خلال الاهتمام بطلاب العلم من المصريين والوافدين، والعمل على تفعيل نظم الجودة التعليمية في التواصل مع المجتمع المدني، بما يُحقق تطوير التعليم وتنمية المجتمع.

يذكر أن المشروع يتضمن حضورًا فعليًا وافتراضيًا "أون لاين"، إضافة إلى منح المشاركين زيًّا أزهريًا وكتبًا مجانية، إلى جانب مكافآت شهرية للمتميزين، ومزايا أخرى، ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل الدخول من خلال الرابط الآتي:  https://forms.gle/HDxVJT4kZZA27bY77

يُطلق مشروع «نخبة إحياء الأزهر» للطلاب المصريين والوافدين بجامعة الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود حسين عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

كلية أصول الدين مشروع نخبة إحياء الأزهر جامعة الأزهر

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