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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. جهود الوحدات المحلية في ملفات التصالح وإزالة التعديات والنظافة

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف جهودها الميدانية المكثفة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة ملفات التصالح، والتصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب تحسين كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة  محمد بكري، نُفذت حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع والمحاور الرئيسية، منها شارع عبد السلام عارف، وبورسعيد، وصلاح سالم، والطريق الدائري، والمدخل البحري، ومنطقة مقبل، وجسر الإسلام، وشارع ترعة البوصة، كما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية ورفع المخلفات من عدد من القرى والطرق الرئيسية، مع تنفيذ أعمال صيانة وتركيب كشافات إنارة "ليد" بقرية بني عفان التابعة للوحدة المحلية بإهناسيا الخضراء، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 60 مترًا مربعًا.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة  شوقي هاشم، استمرت حملات النظافة بالشوارع الرئيسية بمدينة ناصر وقرية الشناوية، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية بهبشين أعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي، إلى جانب متابعة إنشاء ملحق مدرسة الشهيد محمد رجب واستمرار أعمال النظافة بالقرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد، جرت متابعة الاستعدادات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بالتنسيق مع إدارات العقود والتخطيط والمشروعات، كما تواصلت حملات النظافة بالشوارع الرئيسية، ونُفذت أعمال تهذيب الأشجار، فيما شهدت الوحدات القروية حملات نظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية ومحيط المنشآت الخدمية.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة  مدحت صلاح، استمرت المتابعة الميدانية لملفات التصالح والمتغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة أعمال لجان التصالح بالإدارة الهندسية، كما واصلت الوحدة حملات النظافة وتمهيد الشوارع ونقل المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، واستجابت الوحدة لشكاوى المواطنين بقرية شنرا، حيث تم تنفيذ أعمال كسح جماعي وإزالة تجمعات المياه مجهولة المصدر بالشوارع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة  أحمد توفيق، تم إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بعزبة تمام كساب التابعة لقرية النويرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نُفذت أعمال مسح وتمهيد ورفع المخلفات بطريق إهناسيا - بني سويف وعلى جانبي المصرف الكبير، إلى جانب رفع المخلفات بمحيط الجمعية الزراعية وبنك التنمية والوحدة البيطرية ومراكز الإرشاد الزراعي بقرية قاي، مع استمرار أعمال الوحدات القروية في صيانة الإنارة وتمهيد الطرق والتصدي لمخالفات البناء.

بني سويف الفشن ببا

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