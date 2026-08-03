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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة بني سويف ترفع درجة الاستعداد عقب الهزة الأرضية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالمراكز والمديريات، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية، والتي أكدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيلها، وشعر بها عدد من المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية فجر اليوم الاثنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اللحظية للموقف على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، للاطمئنان على سلامة المواطنين والمنشآت، وسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ.

وأشار المحافظ إلى أنه، وحتى تاريخه، لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أي بلاغات تفيد بوقوع أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة.

وتهيب محافظة بني سويف بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، مؤكدة استمرار المتابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإخطار المواطنين بأي مستجدات من خلال القنوات الرسمية للمحافظة.

بني سويف زلزال هزة ارضية

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