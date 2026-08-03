مستشفى صدر بني سويف ينظم يومًا علميًا حول التغذية الأنبوبية لمرضى الرعاية المركزة

نظم مستشفى صدر بني سويف، اليوم الاثنين ، يومًا علميًا بعنوان "التغذية الأنبوبية لمرضى الرعاية المركزة وأهميتها في تحسين الحالات المرضية"، وذلك في إطار دعم التعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الفرق الطبية والتمريضية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية المركزة.

أُقيم اليوم العلمي تحت رعاية الدكتور طارق عباس أبو النور، مدير المستشفى، وبالتنسيق مع الدكتورة غادة سليمان، رئيس فريق التغذية العلاجية بالمستشفى، وبحضور الدكتور محمد عادل، نائب مدير المستشفى، والدكتور تامر عبد العظيم، استشاري العناية المركزة، إلى جانب عدد من أطباء المستشفى.

وقدمت المحاضرة الدكتورة نورا عبد المنعم، رئيس فريق التغذية العلاجية بمستشفى بني سويف التخصصي، حيث استعرضت أهمية التغذية الأنبوبية باعتبارها أحد العناصر الأساسية في رعاية مرضى العناية المركزة، ودورها في الحفاظ على الحالة التغذوية للمريض، وتحسين الاستجابة للعلاج، والحد من المضاعفات، بما يسهم في تسريع التعافي ورفع معدلات الشفاء.

كما تناولت المحاضرة أحدث الأسس العلمية لاختيار التغذية المناسبة، وتحديد الاحتياجات الغذائية للمرضى، وآليات متابعة مدى تحملهم للتغذية، وذلك وفقًا لأحدث التوصيات العلمية في مجال التغذية العلاجية والرعاية الحرجة.

وأكد منظمو الفعالية أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين فرق التغذية العلاجية بالمستشفيات، ودعم التدريب المستمر للكوادر الطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين