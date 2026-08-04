حتحوت يشيد بقرار الإسماعيلي: موسم في الدرجة الأدنى أفضل من تقديم تنازلات

أكد الإعلامي هاني حتحوت دعمه الكامل لمسؤولي النادي الإسماعيلي، مشيدًا بطريقة تعاملهم مع أزمة إيقاف القيد، بعدما نجح النادي في إنهاء ملف مستحقات اللاعب جان موريل بالتفاوض، ليرتفع هذا الملف من بين القضايا التي كانت تمنع قيد اللاعبين.

بإمكانه العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وضع الإسماعيلي يختلف عن أندية مثل الشرقية وإنبي أو منتخب السويس وبتروجيت، مؤكدًا أن الإسماعيلي هبط حديثًا، وإذا تم حل أزماته المالية فبإمكانه العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن هناك بعض المشكلات ما زالت قائمة في ملف مباراة الشرقية وإنبي، من بينها ملعب استضافة المباريات، رغم اقتراح إنبي إقامة اللقاءات على استاد المقاولون العرب أو استاد السلام مع توفير حافلات لنقل جماهير الشرقية.

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد على أن غياب الإسماعيلي عن الدوري الممتاز لموسم واحد يظل أفضل من تقديم تنازلات كبيرة قد تضر بمستقبل النادي، مشددًا على أن عودة الدراويش بكامل قوتهم ستكون مكسبًا كبيرًا للكرة المصرية.