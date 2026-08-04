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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا فيلوباتير يرسم شمامسة جددا ويفتتح مبنى خدمات وناديا كنسيا بكوم المحرص

الأنبا فيلوباتير أسقف ابو قرقاص
الأنبا فيلوباتير أسقف ابو قرقاص
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بقرية كوم المحرص، حيث ترأس عقب صلاة الصلح صلوات رسامة اثنين من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة، كما دشن عددًا من أواني خدمة المذبح.

وعقب انتهاء القداس، افتتح نيافته النادي الملحق بكنيسة السيدة العذراء.
 

وفي السياق ذاته، زار نيافته كنيسة الشهيد مار مينا بالقرية، حيث افتتح كنيسة القديس البابا كيرلس السادس الملحقة بها، إلى جانب افتتاح مبنى خدمات القديس البابا كيرلس السادس، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمة الرعوية بالكنيسة.

الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس الكنيسة

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