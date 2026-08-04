الأنبا فيلوباتير يرسم شمامسة جددا ويفتتح مبنى خدمات وناديا كنسيا بكوم المحرص

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بقرية كوم المحرص، حيث ترأس عقب صلاة الصلح صلوات رسامة اثنين من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة، كما دشن عددًا من أواني خدمة المذبح.

وعقب انتهاء القداس، افتتح نيافته النادي الملحق بكنيسة السيدة العذراء.



وفي السياق ذاته، زار نيافته كنيسة الشهيد مار مينا بالقرية، حيث افتتح كنيسة القديس البابا كيرلس السادس الملحقة بها، إلى جانب افتتاح مبنى خدمات القديس البابا كيرلس السادس، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمة الرعوية بالكنيسة.