تعليق مفاجئ من حازم إمام على رحيل جون إدوارد عن الزمالك

علّق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على قرار جون إدوارد بترك منصب المدير الرياضى للقلعة البيضاء، وقبول مجلس الإدارة لاستقالته.

وقال حازم فى تصريحات لقناة أون سبورت، إنه لم يتواصل مع جون إدوارد منذ نهاية الدورى فى موسمه الماضى، مشيرا: «ممكن يكون مشى بسبب شركة الكورة والتعثر اللى حصل لأنه كان هيحتاج فلوس للتعاقدات واللاعبين».

وتابع: «اللى نجح جون إدوارد إن مجلس الإدارة ما تدخلش فى عمله وكان جون صاحب القرار واللاعيبة حست ده ودى أهم حاجة».

وختم: «محدش فى البداية توقع النجاح لجون واتقال ده جاى من فاركو. فى المنصب ده المكسب الوقتى واللحظى مش مهم،مش شرط لو ما كسبتش وانتصرت يبقى فى فشل».