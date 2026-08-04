الأسهم الآسيوية ترتفع بحذر مع عودة الاهتمام بأسهم الذكاء الاصطناعي وترقب بيانات أمريكية مهمة

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة المستثمرين بحذر إلى أسهم التكنولوجيا بعد موجة البيع الحادة التي قادها قطاع الذكاء الاصطناعي خلال يوليو، بينما ساهم الأداء القوي للأسهم الأسترالية في تعويض التراجعات التي شهدتها الأسواق في اليابان وهونج كونج.

وتحسنت شهية المخاطرة بعد استمرار صعود أسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت، حيث قفز سهم بالانتير في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب رفع الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح، ما عزز التفاؤل الذي بدأ الأسبوع الماضي بعد النتائج القوية لكل من مايكروسوفت وألفابت.

وفي آسيا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%.

وتفوقت الأسهم الصينية على معظم الأسواق الآسيوية مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة البيع التي تعرضت لها الإثنين، حيث ارتفع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.6%، بينما استقر مؤشر شنغهاي المركب قرب مستويات الإغلاق السابقة.

وسجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب ملحوظة، إذ ارتفع سهم فوكسكون إندستريال إنترنت بأكثر من 4%، وصعد سهم بي أو إي تكنولوجي بأكثر من 2%، كما ارتفع سهم إس إم آي سي بنحو 1.5%، وزاد سهم آي فلايتك بنسبة 1.6%، فيما صعد سهم لوكسشير بريسيجن بنسبة 1.5%.

وفي هونج كونج، جاءت تحركات أسهم التكنولوجيا متباينة بعد إعلان علي بابا إطلاق أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الشركة حتى الآن.

وقالت الشركة إن نموذج كوين 3.8 ماكس الجديد تفوق على نموذجي فيبل 5 التابع لشركة أنثروبيك وكيمي كي 3 التابع لشركة مون شوت في عدد من معايير الأداء، مع تقديمه بتكلفة أقل بصورة كبيرة.

ورغم ذلك، تراجع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.6%، بينما ارتفع سهم علي بابا بنحو 0.7% بعد قفزة تجاوزت 7% في الجلسة السابقة، في حين انخفض سهم تينسنت بنحو 1%، وتراجع سهم شاومي بأكثر من 2%.

وفي كوريا الجنوبية، قلص مؤشر كوسبي خسائره المبكرة ليتراجع بنسبة 0.3% فقط، بعدما هبط بأكثر من 5% الإثنين.

واستقر سهم سامسونج إلكترونيكس دون تغير يذكر، بينما ارتفع سهم إس كيه هاينكس بنسبة 0.4% مع استقرار أسهم شركات الرقائق الإلكترونية عقب موجة بيع قوية.

وأشار محللو سيتي إلى أن التصحيح الأخير المدفوع بمخاوف الذكاء الاصطناعي أدى إلى انقسام واضح في مراكز المستثمرين داخل الأسواق الآسيوية، حيث لا تزال السوق الكورية الجنوبية تعاني من تشاؤم كبير، بينما تستفيد سوق هونج كونج من تغطية مراكز البيع.

وأضاف البنك أن المعنويات قد تتحسن بصورة أكبر إذا استعادت الأسواق ثقتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وواصلت الأسهم اليابانية تراجعها، إذ انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6%، كما تراجع مؤشر توبكس بالنسبة نفسها.

وارتفع سهم كيوكسيا هولدينجز بنحو 3%، بينما هبط سهم موراتا مانوفاكتشرينج بنحو 3%، كما تراجعت أسهم سوني وتي دي كيه.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر إس تي آي في سنغافورة بنسبة 0.2% بدعم من أسهم القطاع المالي.

وسجلت الأسهم الأسترالية أفضل أداء بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنحو 1%، مدعومًا بمكاسب قوية لشركات تعدين الليثيوم وأسهم السلع الأساسية.

وصعد سهم بيلبارا مينيرالز بأكثر من 3%، وارتفع سهم ليونتاون ريسورسز بأكثر من 5%، كما صعد سهم كور ليثيوم بنسبة 5%، وقفز سهم يوروبين ليثيوم بنحو 10%.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك الاحتياطي الهندي المقرر الأربعاء، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقرت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 بعد صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة.

وفي كوريا الجنوبية، أظهرت البيانات تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال يوليو، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، رغم استمرار توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الشهر الجاري بعد الزيادة المفاجئة التي أقرها بنك كوريا في يوليو.

واستقرت أسعار النفط بعد تراجعها امس الإثنين، إذ حافظ خام برنت على تداوله قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع، بينما تقيّم الأسواق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، في مقابل تأكيد طهران عدم وجود أي مفاوضات رسمية جارية.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الحالي نتائج أعمال شركات سبيس إكس وديزني وأوبر وإير بي إن بي، إلى جانب مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية التي تختتم بتقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي سيقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.