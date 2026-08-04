مصرع شابين في حادث دراجة نارية بالمنيا

لقي شابان مصرعهما، إثر وقوع حادث دراجة نارية بمدينة المنيا ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بمدينة المنيا ، ووجود حالتي وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها الشابان برصيف أمام المستشفى، ما أسفر عن مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وتبين أن المتوفين هما إبرام . ن . م ، وروماني . س وجرى نقل جثمانيهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة.