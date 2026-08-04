هاني حتحوت: بيان الزمالك يشعل الموسم.. ورسائل قوية بشأن التحكيم وعقود اللاعبين

في مقدمة ساخنة جدًا للموسم الجديد، الزمالك أصدر بيانًا رسميًا هاجم فيه الحملة المبكرة ضد التحكيم المصري، واعترض على ما وصفه بمحاولات الضغط على الحكام قبل انطلاق الموسم، مؤكدًا أن استرجاع حالات تحكيمية من الموسم الماضي والتشكيك في بعض الأسماء هدفه إثارة البلبلة وإرهاب الحكام.

الزمالك

هاني حتحوت قال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الزمالك شدد في بيانه على رفضه الكامل للتشكيك في نزاهة التحكيم المصري ومنظومة كرة القدم، كما وجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على جهوده في تطوير المنظومة بعد مشاركة المنتخب في كأس العالم.

وأضاف حتحوت أن الزمالك أثنى أيضًا على إعلان رئيس اتحاد الكرة بشأن صحة جميع عقود لاعبي النادي، معتبرًا ذلك إنصافًا للقلعة البيضاء أمام الرأي العام.

واختتم حتحوت بالإشارة إلى أن الزمالك طالب اتحاد الكرة والجهات المختصة بالكشف عن مدى صحة عقود لاعبي باقي الأندية، مؤكدًا أن البيان يحمل العديد من الرسائل، وأنه سيكون محل تحليل واسع خلال الفترة المقبلة.