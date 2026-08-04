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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب المستمر بالتزامن مع تحركات الذهب في الأسواق العالمية، الأمر الذي يدفع المواطنين والمستثمرين إلى متابعة الأسعار بشكل لحظي، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الاستثمار، في ظل استمرار الذهب كأحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم المستويات التالية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6675 جنيها للبيع و6615 جنيها للشراء.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5840 جنيها للبيع و5790 جنيها للشراء.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5005 جنيهات للبيع و4965 جنيها للشراء.
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3895 جنيها للبيع و3860 جنيها للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46720 جنيها للبيع و46320 جنيها للشراء.
سجلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 207595 جنيها للبيع و205815 جنيها للشراء.
فيما سجلت الأونصة عالميا نحو 4049.89 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

 

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تتحكم في حركة المعدن النفيس عالميا ومحليا، ويأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم.

كما تلعب أسعار النفط العالمية والمؤشرات الاقتصادية دورا مؤثرا في تحديد اتجاهات الذهب، إلى جانب التطورات الجيوسياسية والأزمات الدولية، التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة الأموال.

أسعار الذهب في مصر

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأصول الاستثمارية والادخارية، بفضل قدرته على حماية المدخرات من تقلبات الأسواق والتضخم على المدى الطويل. كما يمثل عنصرا مهما في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.

ويرى خبراء أسواق المال أن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بمسار السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار ضرورية للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار.

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