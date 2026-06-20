رسالة خاصة من هيكتور كوبر للمصريين قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

في ظهور إعلامي هو الأول بعد تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2026، وجّه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، رسالة خاصة إلى الشعب المصري وجماهير الكرة المصرية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من البطولة.

ويأتي ظهور كوبر بعد تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، ليحافظ الفراعنة على فرصهم في التأهل إلى دور الـ16، قبل المباراة الحاسمة أمام نيوزيلندا، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر يوم الإثنين بتوقيت القاهرة، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في العبور إلى الدور التالي.

واختص كوبر برنامج "الكابتن"، الذي يقدمه الصقر أحمد حسن عبر قناة DMC، برسالة مصورة بالفيديو، عبّر خلالها عن سعادته الكبيرة بعودة منتخب مصر إلى كأس العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل نجاحًا كبيرًا يستحق الاحتفال.

وقال كوبر في رسالته: "مرحبًا بكل أهل مصر، أرسل لكم حضنًا كبيرًا جدًا".

وتابع: "أنتم تعرفون المحبة الكبيرة التي أحملها لهذا البلد كله، وأتمنى أن يحقق المنتخب نتائج جيدة جدًا في كأس العالم".

وأكمل: "لقد كان نجاحًا كبيرًا أن نتأهل مرة أخرى إلى كأس العالم، وأتمنى أن يكون اللاعبون والجماهير والجميع سعداء بهذه المشاركة، وأتمنى لهم كل التوفيق".

واختتم كوبر حديثه قائلا: "تحية كبيرة يا حبيبي، وأتمنى أن تسير كل الأمور على ما يرام."