تشكيل البرازيل الرسمي أمام هايتي في كأس العالم 2026

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب منتخب البرازيل لكرة القدم، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة منتخب منتخب هايتي لكرة القدم، في المباراة التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، بعد تعثره في الجولة الأولى بالتعادل أمام منتخب منتخب المغرب لكرة القدم بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي جعلت كتيبة السامبا تفقد نقطتين مهمتين في بداية مشوارها، لتصبح مواجهة هايتي فرصة مثالية لاستعادة التوازن وإنعاش آمال التأهل إلى دور الـ٣٢.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالي: أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه كل من دانيلو، ماركينيوس، جابرييل ماجاليس، ودوغلاس سانتوس في خط الدفاع. وفي خط الوسط يبدأ كاسيميرو إلى جانب برونو جيمارايش، مع الاعتماد على رافينيا، وماثيوس كونيا، ولوكاس باكيتا لدعم الجانب الهجومي، بينما يقود فينيسيوس جونيور خط الهجوم منذ البداية.

في المقابل، يخوض منتخب هايتي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام منتخب منتخب إسكتلندا لكرة القدم، حيث يدرك أن أي نتيجة غير الفوز ستجعل مهمته في بلوغ الدور المقبل أكثر تعقيدًا، لذلك يسعى إلى تقديم أداء قوي وتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة.

وتشهد المجموعة الثالثة صراعًا قويًا على بطاقتي التأهل، إذ يتصدر منتخب إسكتلندا جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما يمتلك كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة، في حين يقبع منتخب هايتي في المركز الأخير دون أي رصيد، مما يمنح مواجهة البرازيل وهايتي أهمية كبيرة، خاصة أنها قد تعيد رسم ملامح المنافسة قبل انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات