نادر شوقي: معسكر منتخب مصر منح حمزة عبد الكريم خبرات لا تُقدر بثمن

أشاد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، بقرار المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى معسكر المنتخب الأول، مؤكدًا أن الخطوة تعكس رؤية مستقبلية مهمة لبناء جيل جديد من اللاعبين.

وقال نادر شوقي، خلال استضافته في بودكاست "الحوار كبير" مع الإعلامي أحمد أسامه، إن منح لاعب صغير السن فرصة التواجد داخل غرفة ملابس المنتخب مع نجوم كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش يمثل مكسبًا كبيرًا للاعب وللكرة المصرية بشكل عام.

وأوضح أن الاحتكاك اليومي بالنجوم الكبار يمنح اللاعب خبرات كبيرة، ويختصر سنوات من التطور، كما يعزز ثقته بنفسه وقدراته، بما ينعكس على مستواه الفني في المستقبل.

وأشار شوقي إلى أن ما يعيشه حمزة عبد الكريم يعد قصة استثنائية، خاصة بعد انتقاله إلى برشلونة، وما تبع ذلك من تطورات سريعة في مسيرته الكروية خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مستقبلًا واعدًا إذا واصل العمل والتطور بنفس النهج.