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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يعقدان جلسة مباحثات موسعة ويتفقدان مشروع تطوير الديوان العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. 

جاء ذلك في مستهل الزيارة الميدانية التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وضمان انعكاس المشروعات التنموية  على جودة حياة المواطن المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تيسير حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت محافظ البحيرة حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار التنسيق والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتابعة معدلات إنجاز المشروعات بصورة دورية، مع العمل الفوري على تذليل أية معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة التام على توفير كافة الاحتياجات التمويلية لمحافظة البحيرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات "حوكمة الاستثمارات العامة".

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مسار "توطين التنمية" بالمحافظات يُمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر آليات متعددة، أبرزها: تطوير "المعادلة التمويلية" لضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل يعكس الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "حوافز التميز والأداء"، وإصدار تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

وعقب جلسة المباحثات، تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة مشروع تطوير ديوان عام المحافظة. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه يجري التنسيق المستمر مع المحافظة وتوجيه المخصصات المالية اللازمة لسرعة إنجاز المشروع، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة بالمحافظة.

التخطيط البحيرة تحسين جودة الخدمات حوافز التميز والأداء

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