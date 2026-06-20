الاتحاد الكندي يعلن انتهاء رحلة إسماعيل كونيه في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم انتهاء مشاركة لاعب الوسط إسماعيل كونيه في منافسات كأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب قطر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي الإصابة التي ستبعده عن استكمال مشواره مع المنتخب في البطولة.



وأوضح الاتحاد الكندي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن اللاعب تعرض لكسر في أحد الأطراف السفلية أثناء أحداث اللقاء، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً داخل الملعب قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وبعد استكمال الفحوصات، قرر الفريق الطبي إخضاعه لعملية جراحية، تكللت بالنجاح، مع استقرار حالته الصحية في الوقت الحالي.



وأشار البيان إلى أن إسماعيل كونيه سيبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً تحت إشراف الطاقم الطبي، من أجل استعادة جاهزيته الكاملة والعودة إلى الملاعب بعد انتهاء فترة التعافي، مؤكداً في الوقت ذاته غيابه عن جميع المباريات المتبقية للمنتخب الكندي في النسخة الحالية من البطولة.



وأعرب الاتحاد الكندي عن تمنياته للاعب بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب، مشيداً بروحه القتالية وما قدمه من أداء مميز مع المنتخب خلال الفترة الماضية، ومتمنياً له التوفيق في رحلة العلاج والعودة بصورة أقوى.



وجاءت إصابة كونيه رغم الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الكندي على نظيره القطري بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها المنتخب الكندي سيطرته الكاملة وواصل نتائجه الإيجابية في دور المجموعات.



وبهذا الفوز، عزز المنتخب الكندي صدارته للمجموعة برصيد أربع نقاط، متساوياً في الرصيد مع المنتخب السويسري، بينما بقي المنتخب القطري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، لتتعقد فرصه في مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل