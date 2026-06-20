البرازيل تهزم هايتي بثلاثية وتنعش آمالها في كأس العالم

حقق منتخب البرازيل فوزًا مهمًا على نظيره منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026، ليحصد أول انتصار له في البطولة ويعزز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

وقدم المنتخب البرازيلي أداءً قويًا منذ انطلاق اللقاء، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف. وافتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة الثالثة والعشرين بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ثم عاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح البرازيل أفضلية كبيرة قبل التوجه إلى غرفة الملابس، بينما فشل منتخب هايتي في تقليص الفارق أو تهديد مرمى منافسه بصورة مؤثرة.

واعتمد الجهاز الفني لمنتخب البرازيل على تشكيلة ضمت أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه دانيلو، وجابرييل ماجاليس، وماركينيوس، ودوجلاس سانتوس في الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط كاسيميرو، وبرونو جيمارايش، ولوكاس باكيتا، وقاد الهجوم الثلاثي رافينيا، وماتيوس كونيا، وفينيسيوس جونيور.

وبهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، متساويًا مع منتخب المغرب الذي يمتلك الرصيد نفسه، بينما يحتل منتخب إسكتلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب هايتي الترتيب دون أي نقطة بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة.

وتزداد المنافسة اشتعالًا في المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الأخيرة، حيث لا تزال بطاقتا التأهل إلى الدور التالي مفتوحتين أمام أكثر من منتخب، وهو ما يعد بمواجهات قوية وحاسمة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية