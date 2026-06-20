مواجهة تونس واليابان تحمل الرقم ألف في تاريخ كأس العالم

تدخل المباراة التي تجمع المنتخب التونسي ونظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في كأس العالم 2026 سجل البطولة من أوسع أبوابه، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه المواجهة ستكون المباراة رقم ألف في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

وتقام المباراة على ملعب مونتيري، لتصبح محطة تاريخية جديدة في مسيرة البطولة العالمية التي شهدت على مدار ما يقرب من قرن آلاف اللحظات الخالدة والإنجازات الكروية التي صنعتها المنتخبات المشاركة من مختلف القارات.

ويخوض المنتخبان اللقاء بطموحات مختلفة بعد نتائج الجولة الأولى، إذ استهل المنتخب الياباني مشواره بالتعادل بهدفين لكل فريق أمام هولندا، بينما تعرض المنتخب التونسي لخسارة أمام السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وهو ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن مواجهة تونس واليابان ستظل محفورة في تاريخ البطولة باعتبارها المباراة رقم ألف، وهو رقم يعكس المسيرة الطويلة التي قطعتها كأس العالم منذ النسخة الأولى التي أقيمت في أوروجواي عام 1930 وحتى النسخة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وتشهد سجلات البطولة محطات تاريخية ارتبطت بأرقام مميزة، إذ تزامنت المباراة رقم 100 مع نهائي نسخة عام 1966، بينما جاءت المباراة رقم 900 خلال نهائي نسخة 2018، كما شهدت بعض النسخ إقامة مباراتين في التوقيت نفسه، وهو ما منح تلك المحطات خصوصية إضافية في تاريخ المونديال.

ومن المنتظر أن تقام مواجهة تونس واليابان صباح الأحد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، حيث يسعى المنتخب التونسي إلى تعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في المنافسة، بينما يطمح المنتخب الياباني لتحقيق فوزه الأول من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الدور المقبل، في لقاء يجمع بين الأهمية التاريخية والقيمة التنافسية داخل واحدة من أكبر البطولات الرياضية في العالم