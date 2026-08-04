جهات التحقيق تعاين حريق شقة في حدائق القبة بالقاهرة

عاينت جهات التحقيق موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة، لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الحريق وحصر كافة التلفيات.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده، فيما جرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.