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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من أزمة المعاشات للتحول الرقمي.. التأمينات تعلن مرحلة جديدة في تقديم الخدمات

المعاشات
المعاشات
البهى عمرو

رغم حالة الجدل التي أثارها تأخر صرف المعاشات لآلاف المواطنين خلال الفترة الماضية، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الأزمة جاءت نتيجة الانتقال إلى منظومة رقمية جديدة تُعد الأكبر في تاريخ الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة الانتقالية صاحبتها بعض التحديات الفنية، في مقابل وعود بأن يشهد المواطنين خلال الفترة المقبلة خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بعد اكتمال مشروع التحول الرقمي.

المعاشات
المعاشات 

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تشغيل المنظومة الجديدة استمر تجريبيًا بالتوازي مع النظام القديم لمدة عام ونصف، موضحًا أن المراجع الفنية الخاصة بمثل هذه الأنظمة تؤكد أن الوصول إلى مرحلة الاستقرار يستغرق عادة ما بين ستة أشهر وسنة.

معاشات
المعاشات 

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الاختبارات التي سبقت التشغيل الكامل لم تكشف جميع التحديات، لأن التجربة اعتمدت على الخدمات التي كان يقدمها النظام القديم، التي لم تكن تمثل سوى نحو 20% من حجم العمل الفعلي داخل الهيئة.

جني ثمار

المعاشات
المعاشات 

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جني ثمار مشروع التحول الرقمي، مؤكدًا أن الهيئة انتقلت من أنظمة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي إلى أحدث النظم التكنولوجية، بما يواكب التطور الرقمي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات.

إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري
المعاشات 

وأوضح أن أولى ثمار المشروع ستكون إطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة، التي ستوفر 95 خدمة من إجمالي 170 خدمة تأمينية، بما يسمح للمواطنين بإنجاز معظم معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التأمينات.

المعاشات
المعاشات 

وأضاف أن المنصة ستقدم أيضًا خدمات متطورة لأصحاب الشركات والمنشآت كثيفة العمالة، حيث ستتيح تحديث بيانات العاملين إلكترونيًا، وإرسال المستندات المطلوبة وربطها مباشرة بقواعد بيانات الهيئة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وفيما يتعلق بأزمة المعاشات المتأخرة، أكد رئيس الهيئة أن عدد الحالات التي كانت محصورة خلال جلسة الإحاطة بمجلس النواب بلغ 45 ألفًا و987 حالة، تم الانتهاء من صرف المعاشات لـ42 ألفًا و254 حالة منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 92%.

وأوضح أن الحالات المتبقية تبلغ 3733 حالة، بينها 3008 حالات تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات من أصحابها، بينما تعاني 725 حالة من وجود بيانات تاريخية غير مكتملة أو تحتاج إلى مراجعة وتدقيق، وهو ما يتطلب فحصًا يدويًا من مفتشي الهيئة.

وأشار إلى أن منظومة التحول الرقمي تتيح إخطار أصحاب الشأن بالمستندات المطلوبة عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، فور اكتشاف أي نقص في البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على استكمال جميع الحالات المتبقية في أقرب وقت ممكن.

المعاشات صرف المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التأمينات

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