اللواء جمال عوض: إطلاق منصة إلكترونية تقدم 95 خدمة تأمينية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الهيئة أجرت تشغيلًا تجريبيًا للمنظومة الرقمية الجديدة بالتوازي مع النظام القديم لمدة عام ونصف قبل إطلاقها، موضحًا أن طبيعة الأنظمة العملاقة تتطلب فترة زمنية حتى تستقر بشكل كامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «إحنا يا فندم شغلنا المنظومة دي تشغيل تجريبي بالتوازي مع النظام القديم على مدار سنة ونصف»، مشيرًا إلى أن الكتب والمراجع الخاصة بهذه الأنظمة تؤكد أن مرحلة الاستقرار تستغرق عادةً ما بين ستة أشهر وسنة.

وأوضح أن الاختبارات التي سبقت التشغيل الكامل لم تكشف جميع التحديات، لأن التجربة كانت تعتمد على الخدمات التي يقدمها النظام القديم فقط، والتي كانت تمثل نحو 20% من حجم العمل الحقيقي داخل الهيئة.

وتابع: «الاختبار كان على الخدمات اللي بتتقدم من السيستم القديم فقط، وده كان بيمثل 20% من الشغل الحقيقي للهيئة، فقدر الله وما شاء فعل»، وجاء ذلك ردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن عدم اكتشاف المشكلات الفنية خلال فترة التشغيل التجريبي، في ظل تأثر بعض أصحاب المعاشات بتأخر صرف مستحقاتهم.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جني ثمار مشروع التحول الرقمي، مؤكدًا: «إحنا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنبدأ نجني ثمار التحول الرقمي اللي إحنا عملناه، والخطوة السليمة الكبيرة اللي إحنا خدناها بنقل الأنظمة من الثمانينات إلى أحدث تكنولوجيا في العالم دلوقتي».

وأردف، أن أولى هذه الثمار ستكون إطلاق المنصة الإلكترونية للهيئة، التي ستوفر 95 خدمة من أصل 170 خدمة تأمينية، بما يتيح للمواطنين الحصول عليها إلكترونيًا دون مشقة الانتقال إلى مكاتب التأمينات.

وواصل اللواء جمال عوض، أن المنصة الجديدة ستقدم أيضًا حلولًا عملية لأصحاب الشركات والمنشآت كثيفة العمالة، موضحًا أن الشركات التي تضم عشرات الآلاف من العاملين وتعاني من ارتفاع معدل دوران العمالة ستتمكن من تحديث بيانات العاملين إلكترونيًا بسهولة.

وقال: «من خلال المنصة الإلكترونية هننيح له إنه يرفع مستند من خلال التوكين اللي بيرفع بيه الإقرارات الضريبية بتاعته، يعني مفيش إجراءات معقدة، يبدأ يرفع لي يقول لي دول مشيوا ودول عينتهم ويدوس على الزرار، هتسمع لحظي في قواعد البيانات عندي وتسمع أثرها المالي على حساب المنشأة»، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات التأمينية.

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