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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد رفع المعاشات 10%.. مصطفى كامل: أرصدة نقابة الموسيقيين وصلت إلى 750 مليون جنيه

مصطفى كامل
مصطفى كامل
يارا أمين

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، زيادة معاشات أعضاء النقابة بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من معاش شهر سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي قيمة المعاش إلى 3025 جنيهًا.

وفي سياق متصل، كشف مصطفى كامل عن ارتفاع إجمالي أرصدة نقابة المهن الموسيقية في البنوك إلى 750 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعاون مجلس إدارة النقابة والعاملين بها، إلى جانب مسؤولي الفروع واللجان في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجّه نقيب الموسيقيين الشكر لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة العمل، مشيدًا بما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، كما أثنى على دور نقباء الفروع والعاملين بالنقابات الفرعية في دعم مسيرة النقابة والحفاظ على حقوق أعضائها.

وأكد مصطفى كامل حرصه على صون أموال النقابة وتحقيق أفضل استفادة لأعضائها، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل بكل جدية وإخلاص حتى نهاية فترة توليه المسؤولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات النقابة وتعزيز استقرارها المالي.

وأضاف أنه واجه العديد من التحديات منذ توليه المنصب، لكنه يواصل العمل من أجل الارتقاء بنقابة المهن الموسيقية وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو ترك أثر إيجابي ينعكس على مستقبل النقابة وأعضائها.

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