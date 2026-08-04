تغيير موعد ومكان جنازة شقيق محمد هنيدي.. والأسرة توضح التفاصيل

أعلنت هدى هنيدي، شقيقة الفنان محمد هنيدي، تعديل موعد ومكان تشييع جثمان شقيقهما الراحل هشام هنيدي، وذلك عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك».

وكتبت هدى هنيدي: «للتصحيح.. الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الرضوان»، لتوضح بذلك الموعد والمكان الصحيحين لصلاة الجنازة.

وكانت شقيقة الفنان محمد هنيدي قد أعلنت في وقت سابق نبأ وفاة شقيقها هشام، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستقام في العاشرة صباحًا من مسجد الرضوان بمدينة الطلبة، قبل أن تعود وتؤكد تعديل الموعد، لتقام مراسم التشييع عقب صلاة الظهر من مسجد الرضوان