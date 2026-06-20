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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هايتي تودع كأس العالم مبكرًا بعد خسارتين متتاليتين

منتخب هايتي
منتخب هايتي
رباب الهواري

أصبح منتخب هايتي أول المنتخبات التي غادرت منافسات كأس العالم 2026 بصورة رسمية، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في أول جولتين من مرحلة المجموعات، ليفقد جميع فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، ويودع البطولة قبل خوض مباراته الأخيرة.

واستهل المنتخب الهايتي مشاركته في البطولة بالخسارة أمام منتخب إسكتلندا بهدف دون مقابل، في مواجهة اتسمت بالندية خلال بعض فتراتها، إلا أن المنتخب الإسكتلندي نجح في استغلال إحدى فرصه ليحسم اللقاء ويحصد النقاط الثلاث، بينما عجز لاعبو هايتي عن الوصول إلى الشباك رغم محاولاتهم المحدودة.

وفي الجولة الثانية، اصطدم المنتخب الهايتي بمنافس قوي هو منتخب البرازيل، الذي فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في تحقيق فوز مستحق بثلاثية نظيفة، أكد بها تفوقه الفني، في حين لم يتمكن منتخب هايتي من مجاراة النسق المرتفع للمباراة أو تهديد مرمى منافسه بشكل مؤثر.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب هايتي عند صفر من النقاط بعد مرور جولتين، ليصبح أول منتخب يفقد آماله رسميًا في بلوغ الدور التالي، بعدما استقر في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة، ليودع منافسات كأس العالم مبكرًا.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية

واصل منتخب البرازيل صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بينما جاء منتخب المغرب في المركز الثاني بالرصيد نفسه بعدما واصل نتائجه الإيجابية. واحتل منتخب إسكتلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ليبقى متمسكًا بآماله في التأهل خلال الجولة الأخيرة، في حين بقي منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير دون أي نقطة، ليكون أول المودعين للبطولة بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات

منتخب هايتى البرازيل اخبار الرياضة كأس العالم

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