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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة».. السبت

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، السبت المقبل الموافق 8 أغسطس 2026، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

محكمة جنايات مستأنف الإرهاب مجمع محاكم بدر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين اعتصام النهضة إرهاب

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