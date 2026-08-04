5 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بطور سيناء





أُصيب 5 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل «ثلاجة» وسيارتين تابعتين لإحدى شركات نقل الجماعي، على طريق شرم الشيخ–طور سيناء القديم، بالقرب من كارتة مدينة طور سيناء.

وتلقى اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من كارتة طور سيناء، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متوسطة، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.