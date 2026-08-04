تفاصيل عقد شتيجن بعد انضمامه لـ أياكس أمستردام مجانا

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي التعاقد رسميا مع مارك تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة على سبيل الإعارة لمدة عام.

وكشفت التقارير أن نادي أياكس لن يتحمل سوى نحو 10% من راتب تير شتيجن، في ظل تمسك برشلونة بباقي تفاصيل العقد، خاصة أن الحارس يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني يمتد حتى عام 2028، ويتضمن راتبًا تصاعديًا.

وسبق أن وافق شتيجن في المواسم الماضية على تأجيل جزء من مستحقاته لمساعدة النادي في تسجيل لاعبين جدد ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

ويبدأ أياكس مشواره في الدوري الهولندي يوم 9 أغسطس المقبل، عندما يحل ضيفًا على فريق زفوله في افتتاح منافسات الموسم الجديد.

واتفق برشلونة مع شتيجن على تحفيض راتبه من 14 مليون يورو سنويا لـ 7 ملايين يورو لتسهيل خروجه للإعارة.

ويدفع نادي أياكس أمستردام ما يقارب 2.5 مليون يورو كراتب للحارس خلال فترة الإعارة ليصل مجموع ما يحصل عليه الحارس الألماني لـ9.5 مليون يورو في الموسم.



برشلونة بعد رحيل شتيجن

ويأتي رحيل الحارس الألماني في وقت يستعد فيه برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، بعدما نجح في التتويج بالبطولة خلال آخر موسمين.

وأشار البيان إلى أن هذه ليست التجربة الأولى لتير شتيجن خارج برشلونة، إذ سبق أن خرج معارًا إلى جيرونا خلال يناير الماضي، إلا أن الإصابة حدّت من مشاركاته، ليكتفي بخوض مباراتين فقط.

ورغم تلك الفترة القصيرة، قرر أياكس التحرك للتعاقد مع الحارس الألماني، سعيًا لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل بداية الموسم الجديد.

ويغادر تير شتيجن برشلونة بعد مسيرة طويلة بقميص الفريق، خاض خلالها 423 مباراة في مختلف البطولات، ليصبح من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، كما يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الأجانب ظهورًا مع الفريق الكتالوني.