ليفربول يحسم موقفه من رحيل جاكبو

أغلق نادي ليفربول الباب أمام إمكانية رحيل الهولندي كودي جاكبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الاهتمام المتزايد من جانب توتنهام بالحصول على خدماته.

وذكرت شبكة "talkSPORT" الإنجليزية أن إدارة ليفربول أبلغت الأطراف المهتمة بعدم رغبتها في مناقشة أي عروض تخص جاكبو، في ظل تمسكها باستمرار اللاعب ضمن مشروع الفريق في الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام توتنهام بالمهاجم الهولندي بناءً على طلب المدير الفني روبرتو دي زيربي، الذي يرى في جاكبو أحد الأسماء القادرة على تعزيز القوة الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم.

وأضاف التقرير أن ليفربول يمتلك موقفًا تفاوضيًا قويًا، بعدما يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2030، وهو ما يمنح النادي حرية كاملة في تحديد مستقبله.

وأكدت الشبكة أن الجهاز الفني بقيادة أندوني إيراولا يعتبر جاكبو من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، ولا توجد أي نية للتفريط فيه خلال الميركاتو الحالي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة اللاعب السوقية قد تمنح ليفربول فرصة لتحقيق عائد مالي كبير إذا قرر بيعه، إذ تقدر الصفقة بنحو 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة "الريدز" تضع الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر المؤثرة فوق أي اعتبارات مالية.