ألميرون أول لاعب يطبق عليه قانون "تغطية الفم" في كأس العالم

شهدت مواجهة باراجواي وتركيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 واقعة تحكيمية لافتة، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب باراجواي ميجيل ألميرون خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وجاء قرار الطرد عقب مراجعة حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تبين أن اللاعب ارتكب مخالفة تتعلق باللوائح الجديدة الخاصة بالسلوك داخل الملعب، بعدما قام بتغطية فمه أثناء حديثه مع أحد لاعبي المنتخب التركي، وهو ما اعتبر مخالفة تستوجب العقوبة وفق التعليمات الحديثة.



وتفرض اللوائح الجديدة إجراءات أكثر صرامة للحد من أي محاولات لإخفاء محتوى الأحاديث بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، في إطار تعزيز الشفافية والانضباط خلال المباريات، وهو ما دفع الحكم إلى اتخاذ قرار الطرد بعد التأكد من الواقعة عبر الإعادة التلفزيونية.



تشكيل منتخب تركيا

دخل المنتخب التركي المباراة بتشكيل ضم أوجركان شاكير في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع شارك كل من ميريح ديميرال، وعبد الكريم برداكجي، وميرت مولدور، وفيردي كاديوجلو.

أما خط الوسط فتكون من كريم أكتوركوجلو، وهاكان تشالهان أوغلو، وإسماعيل يوكسيك، وأردا جولر.

وقاد خط الهجوم الثنائي كينان يلدز ويونس أكجون.



لقاء حاسم في المجموعة

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في مواصلة المشوار بالبطولة. إلا أن طرد ميجيل ألميرون منح المنتخب التركي أفضلية عددية قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما قد يؤثر بشكل واضح على مجريات اللقاء وفرص منتخب باراجواي في العودة وتحقيق نتيجة إيجابية.