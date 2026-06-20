قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرازيل تتخطى هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم
طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة
قفل البوابة بسيارته.. ضبط مورد حاول اقتحام جامعة قنا وعطل الدخول
هدوء في سوق الصرف.. أقل سعر للدولار يسجل 49.77 جنيهًا للشراء
قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. إرشادات هامة في ليلة الامتحان
حادثة دهس هزت المصريين.. عقوبة المتهمين بقتل بائعة الشاي في حدائق الأهرام
أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
أفضل أعمال شهر المحرم.. الأزهر: اغتنموه بـ5 طاعات واحذروا هذا الذنب
محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. وتفاصيل عقوبات الغشاشين
بعشرة لاعبين .. باراجواي تهزم تركيا وتبلغ خطوة نحو التأهل
رقص خادش للحياء وألفاظ خارجة .. حبس صانعة محتوى في 6 أكتوبر
أمير هشام: الأهلي يحدد مطالبه في بيع إمام عاشور بعد المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألميرون أول لاعب يطبق عليه قانون "تغطية الفم" في كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

شهدت مواجهة باراجواي وتركيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 واقعة تحكيمية لافتة، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب باراجواي ميجيل ألميرون خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وجاء قرار الطرد عقب مراجعة حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تبين أن اللاعب ارتكب مخالفة تتعلق باللوائح الجديدة الخاصة بالسلوك داخل الملعب، بعدما قام بتغطية فمه أثناء حديثه مع أحد لاعبي المنتخب التركي، وهو ما اعتبر مخالفة تستوجب العقوبة وفق التعليمات الحديثة.


وتفرض اللوائح الجديدة إجراءات أكثر صرامة للحد من أي محاولات لإخفاء محتوى الأحاديث بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، في إطار تعزيز الشفافية والانضباط خلال المباريات، وهو ما دفع الحكم إلى اتخاذ قرار الطرد بعد التأكد من الواقعة عبر الإعادة التلفزيونية.


تشكيل منتخب تركيا
دخل المنتخب التركي المباراة بتشكيل ضم أوجركان شاكير في حراسة المرمى.
وفي خط الدفاع شارك كل من ميريح ديميرال، وعبد الكريم برداكجي، وميرت مولدور، وفيردي كاديوجلو.
أما خط الوسط فتكون من كريم أكتوركوجلو، وهاكان تشالهان أوغلو، وإسماعيل يوكسيك، وأردا جولر.
وقاد خط الهجوم الثنائي كينان يلدز ويونس أكجون.


لقاء حاسم في المجموعة
وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في مواصلة المشوار بالبطولة. إلا أن طرد ميجيل ألميرون منح المنتخب التركي أفضلية عددية قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما قد يؤثر بشكل واضح على مجريات اللقاء وفرص منتخب باراجواي في العودة وتحقيق نتيجة إيجابية.

منتخب باراجاوي تركيا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

نادر وزيزو

أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي

سعر الدولار اليوم

الأخضر يودع الـ50.. سعر الدولار اليوم بعد التراجع الكبير مقابل الجنيه

حبس الطالب والفتاة ووالده فى واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يحسم الجدل: لا عروض رسمية لإمام عاشور أو تريزيجيه حتى الآن

فينيسيوس

فينيسيوس يفوز بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بالمونديال

الزمالك

أحمد صالح يطالب بمنح ناشئي الزمالك الفرصة ودعم القطاع الفني بعناصر متخصصة

بالصور

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد