منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب نيوزيلندا، في اللقاء المقرر إقامته فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لوضع اللمسات النهائية على التشكيل الأساسي والخطة الفنية التي سيخوض بها المباراة، في إطار السعي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

مران حاسم في فانكوفر

يركز الجهاز الفني خلال التدريب الأخير على الجوانب التكتيكية والفنية، إلى جانب مراجعة أدوار اللاعبين في مختلف المراكز، بعدما وصلت بعثة المنتخب إلى مدينة فانكوفر الكندية، استعدادًا لخوض اللقاء على ملعب “بي سي بليس”.

وكانت البعثة قد غادرت، أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في رحلة استغرقت نحو ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون برنامجًا استشفائيًا وبدنيًا لتجهيزهم بأفضل صورة للمواجهة المرتقبة.

موعد المباراة وطاقم التحكيم

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر يوم الإثنين 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، في أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين عبر التاريخ.

وأسند الاتحاد الدولي إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر العلي، الذي سيدير اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

طموح مواصلة الانطلاقة

يدخل المنتخب الوطني المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة عروضه القوية في البطولة، وحصد النقاط الثلاث التي ستقربه من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة السابعة.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراتين وديتين استعدادًا للمونديال، حيث حقق الفوز على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، قبل أن يخسر أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في الولايات المتحدة، ليستفيد الجهاز الفني من المباراتين في تجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل انطلاق مشوار كأس العالم. كما تنقل شبكة beIN Sports المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2026