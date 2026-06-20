جلارزا يهز شباك تركيا بأسرع أهداف بطولة كأس العالم 2026

دخل جلارزا، لاعب منتخب باراجواي، تاريخ بطولة كأس العالم 2026 بعدما سجل أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة، وذلك بعد مرور 65 ثانية فقط على انطلاق مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب تركيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات.



وجاء الهدف المبكر ليمنح منتخب باراجواي أفضلية معنوية كبيرة منذ اللحظات الأولى، بعدما استغل اللاعب بداية قوية لفريقه ونجح في هز الشباك سريعًا، مسجلًا رقمًا مميزًا كأسرع هدف في البطولة حتى الآن.



مواجهة قوية في المجموعة الرابعة



وتقام المباراة على ملعب مدينة سان فرانسيسكو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور التالي، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الرابعة.



ويأمل منتخب باراجواي في استثمار البداية المثالية والمحافظة على تقدمه، بينما يحاول المنتخب التركي العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء وتعديل النتيجة، مستفيدًا من امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة.



تشكيل منتخب تركيا



بدأ المنتخب التركي المباراة بتشكيل يضم أوجركان شاكير في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع شارك كل من ميرياح ديميرال، وعبد الكريم بردكجي، وميرت مولدور، وفيردي كاديوجلو.

وضم خط الوسط كريم أكتوركوجلو، وهاكان تشالهانوجلو، وإسماعيل يوكسيك، وأردا جولر، بينما قاد الهجوم الثنائي كينان يلدز ويونس أكجون.



بداية مثالية لـ باراجواي



ويعد الهدف المبكر الذي أحرزه جلارزا دفعة قوية لمنتخب باراجواي في واحدة من أهم مباريات دور المجموعات، كما يؤكد رغبة الفريق في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، فيما يترقب عشاق كرة القدم ما ستسفر عنه بقية دقائق اللقاء، في ظل الإثارة الكبيرة التي تشهدها منافسات كأس العالم