الاتحاد الأردني يعتمد اللاعب الفلسطيني محليًا في دوري المحترفين

أعاد الاتحاد الأردني لكرة القدم صياغة لوائح قيد اللاعبين قبل انطلاق موسم 2026-2027، باعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في منافسات دوري المحترفين، في خطوة تهدف إلى دعم الكرة الفلسطينية وتعزيز المنافسة في المسابقة.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأردني، الذي صادق على تعديلات لائحة تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية الخاصة بالموسم الجديد، لتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ مع انطلاق البطولة.

ووفقًا للوائح المعدلة، يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون اللاعب الفلسطيني قد شارك في ست مباريات رسمية على الأقل مع المنتخب الفلسطيني الأول أو المنتخب الأولمبي، حتى يتم قيده ضمن قائمة اللاعبين المحليين.

كما حدد الاتحاد الأردني سقف الاستفادة من القرار، إذ سيسمح لكل نادٍ في دوري المحترفين بقيد لاعب فلسطيني واحد فقط بصفة لاعب محلي.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساندة اللاعبين الفلسطينيين، إلى جانب رفع المستوى الفني للدوري من خلال إتاحة الفرصة أمام الأندية للاستفادة من العناصر الفلسطينية وفق ضوابط محددة.