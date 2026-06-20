حسام حسن يتحدث للإعلام قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يمثل أهمية كبيرة لمشوار الفراعنة في البطولة.

ومن المقرر أن يُقام المؤتمر الصحفي في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت كندا، الموافق الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على ملعب BC Place، وذلك وفق الجدول الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ثلاثي المنتخب يشارك في اللقاءات الإعلامية

طبقًا للبروتوكول الإعلامي الخاص بـ”فيفا”، يشارك ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني في لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي، وهم محمد هاني، ومصطفى زيكو، ومحمد علاء.

وتُعقد هذه اللقاءات في ملعب Killarney Park، حيث يخوض المنتخب تدريبه الأخير استعدادًا للمباراة، وسط اهتمام إعلامي كبير قبل المواجهة الحاسمة.

استعدادات قوية قبل المواجهة المرتقبة

يواصل منتخب مصر استعداداته الفنية والبدنية بقيادة حسام حسن، في ظل التركيز على تحقيق أول انتصار في البطولة، بعدما قدم الفريق أداءً جيدًا في الجولة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى منتخب نيوزيلندا، الذي يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل.

موقف منتخب مصر في المجموعة السابعة

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وافتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب بلجيكا، ليحصد المنتخب أول نقطة في مشواره بالمونديال.

وتكتسب مواجهة نيوزيلندا أهمية كبيرة، إذ يسعى المنتخب المصري إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة السابعة، والتي تُعد من أكثر المجموعات تقاربًا في المستوى خلال منافسات كأس العالم 2026