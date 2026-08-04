إسبانيا تعتمد تعديلات تحكيمية جديدة قبل انطلاق الموسم.. لمواجهة إهدار الوقت

كشفت لجنة الحكام الفنية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حزمة من التعديلات التحكيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها بداية من موسم 2026-2027، في إطار مساعيها لتسريع إيقاع المباريات، والحد من إهدار الوقت، وتوحيد آلية التعامل مع عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وتتضمن اللائحة الجديدة عددًا من القوانين التي سبق اختبار بعضها خلال منافسات كأس العالم 2026، قبل اعتمادها رسميًا في البطولات الإسبانية، إلى جانب إدخال تعديلات إضافية على بعض الإجراءات التحكيمية.

مهلة 10 ثوانٍ للمستبدل

من أبرز التغييرات، إلزام اللاعب الذي يتم استبداله بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط من إعلان التبديل أو إشارة الحكم. وإذا تجاوز هذه المدة دون وجود سبب مقبول، فلن يُسمح للاعب البديل بالدخول مباشرة، بل سيتعين عليه الانتظار حتى أول توقف للعب بعد مرور دقيقة كاملة من اللعب الفعلي عقب استئناف المباراة.

كما أوضحت اللجنة أنه في حالة إجراء أكثر من تبديل في الوقت نفسه، فإن المهلة الزمنية تُحتسب بعد الإعلان عن آخر تبديل، ويجب على جميع اللاعبين المستبدلين مغادرة الملعب خلالها.

قاعدة جديدة لإصابات حراس المرمى

وشهدت اللوائح أيضًا اعتماد تجربة جديدة للتعامل مع إصابات حراس المرمى، بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، بهدف الحد من استغلال الإصابات في تعطيل اللعب أو منح الأجهزة الفنية فرصة لإعطاء تعليمات تكتيكية.

وبموجب القاعدة الجديدة، إذا توقفت المباراة لعلاج حارس المرمى، يتعين على المدرب اختيار أحد لاعبي الفريق لمغادرة الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب، وإذا لم يتم اختيار اللاعب خلال أول 10 ثوانٍ، يغادر قائد الفريق تلقائيًا.

واستثنت التعليمات ثلاث حالات من هذا الإجراء، وهي إصابة الحارس نتيجة مخالفة تستوجب ركلة حرة مع تدخل طبي عاجل، أو تعرضه ولاعب آخر لإصابة في التصادم نفسه، أو إصابته بنزيف.

اللاعب المصاب يغادر أيضًا

وفي حال تلقى أحد لاعبي الملعب العلاج داخل أرضية الميدان، سيكون ملزمًا بمغادرة الملعب لمدة دقيقة من وقت اللعب الفعلي قبل السماح له بالعودة، وذلك بعد الحصول على إذن الحكم، باستثناء الحالات التي تنطبق عليها الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

توسيع تطبيق مبدأ الأفضلية

كما شملت التعديلات منح الحكام مرونة أكبر في تطبيق مبدأ الأفضلية عند تنفيذ رميات التماس أو الركلات الحرة أو الركنيات من مكان غير صحيح، بحيث يسمح الحكم باستمرار اللعب إذا حصل الفريق المنافس مباشرة على استحواذ واضح على الكرة، أما إذا لم تتحقق أفضلية فعلية، فسيتم إيقاف اللعب وإعادة تنفيذ الاستئناف أو احتساب المخالفة وفقًا للقانون.