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البرازيل تتخطى هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرازيل تتخطى هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم

جانب من المباراة
جانب من المباراة
أ ش أ

فاز منتخب البرازيل على منتخب هايتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم /السبت/ على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك.

وظهر فارق الامكانيات والخبرات ما بين البرازيل وهايتي منذ بداية المباراة ، التي سيطر عليها البرازيل طوال أحداثها باستثناء بعض الهجمات القليلة لمنتخب هايتي، ونجح منتخب البرازيل في إنهاء المباراة منذ الشوط الاول بعد أن سجل الثلاثية بها والتي جاءت عن طريق ماثيوس كونيا الذي أحرز الهدف الاول في الدقيقة 23 تصدي حارس المرمى جوني بلاسيد لتسديدة فينيسيوس جونيور، وأبعد هانز ديلكرويكس الكرة إلى كونيا الذي حولها إلى الشباك، وأضاف كونيا الهدف الثاني له وللسيلساو في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور،قبل يختتم النجم فينيسيوس جونيور الشوط الأول بهدف ثالث من تسديدة أرضية متقنة بعد تمريرة بينية من لوكاس باكيتا في الدقيقة 45 .

ولعب منتخب البرازيل الشوط الثاني بأريحية وحاول مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، بينما تحسن اداء هايتي ووصل للمرمي البرازيلي في اكثر من فرصة نجح فيهم أليسون في التصدي لهما ،لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل في الجولة الأولى ـمام المغرب 1 - 1، ليتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط،وبفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما ودعت هايتي المونديال بعد ان تلقت الخسارة الثانية، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام أسكتلندا بهدف نظيف، ليتذيل المجموعة بدون اي رصيد من النقاط، فيما يتواجد منتخب أسكتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويواجه منتخب البرازيل في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره الاسكتلندي،بينما تلعب هايتي أمام المغرب، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

منتخب البرازيل منتخب هايتي امريكا

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