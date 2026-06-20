أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن

خاضت منتخبات أفريقيا 12 مباراة في كاس العالم 2026، ولم تتلقَّ سوى 4 هزائم فقط، مقابل 3 انتصارات و 5 تعادلات في مؤشر واضح على قوة الحضور الأفريقي في البطولة.

وجاءت نتائج المنتخبات الافريقية حتى الآن كالتالي :

ساحل العاج 1-0 الإكوادور

غانا 1-0 بنما

المغرب 1-1 البرازيل

الرأس الأخضر 0-0 إسبانيا

مصر 1-1 بلجيكا

الكونغو الديمقراطية 1-1 البرتغال

جنوب أفريقيا 1-1 التشيك

جنوب أفريقيا 0-2 المكسيك

تونس 1-5 السويد

السنغال 1-3 فرنسا

الجزائر 0-3 الأرجنتين

المغرب 1-0 اسكتلندا

واثبتت القارة الأفريقية مجددًا أنها خصم صعب أمام كبار العالم، وما زالت الفرصة قائمة لكتابة إنجازات جديدة في هذا المونديال.