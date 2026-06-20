أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن

خاضت منتخبات أفريقيا 12 مباراة في كاس العالم 2026، ولم تتلقَّ سوى 4 هزائم فقط، مقابل 3 انتصارات و 5 تعادلات في مؤشر واضح على قوة الحضور الأفريقي في البطولة.
وجاءت نتائج المنتخبات الافريقية حتى الآن كالتالي :
ساحل العاج 1-0 الإكوادور
غانا 1-0 بنما
المغرب 1-1 البرازيل
الرأس الأخضر 0-0 إسبانيا
مصر 1-1 بلجيكا
الكونغو الديمقراطية 1-1 البرتغال
جنوب أفريقيا 1-1 التشيك
جنوب أفريقيا 0-2 المكسيك
تونس 1-5 السويد
السنغال 1-3 فرنسا
الجزائر 0-3 الأرجنتين
المغرب 1-0 اسكتلندا
واثبتت القارة الأفريقية مجددًا أنها خصم صعب أمام كبار العالم، وما زالت الفرصة قائمة لكتابة إنجازات جديدة في هذا المونديال.