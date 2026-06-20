كأس العالم 2026 .. ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية

احتل منتخب البرازيل صداره المجموعة الثالثة عقب نهاية الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية كالتالي :

-البرازيل برصيد ٤ نقاط

-المغرب برصيد ٤ نقاط

-اسكتلندا برصيد ٣ نقاط

-هايتي بلا نقاط

‏ ولا يوجد منتخب ضمن التأهل بشكلٍ رسمي حتى هذه اللحظة؛ لكن منتخب هايتي ضمن الخروج الرسمي.

‏• مباريات الجولة الأخيرة :

‏- المغرب Vs هايتي

‏- البرازيل Vs أسكتلندا

‏• الوصيف من هذه المجموعة سيواجه المتصدر من المحموعة الخامسة؛ المجموعة التي تضم ألمانيا؛ كوتديفوار؛ الإكوادور و كوراساو.