منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، تدريبه الأول بملعب Kilarney park بمدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا المرتقبة في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشارك في مران منتخب مصر جميع اللاعبين ال٢٦ في اطار الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا في السادسة مساء يوم ٢١ يونيو بتوقيت كندا ، الرابعة فجر يوم ٢٢ يونيو بتوقيت مصر.

كما تواجد أحمد حافظ سفير مصر في كندا وكان في استقباله هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول و خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة وحماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.