بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم

فرض إسماعيل صيباري نفسه كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما واصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي خلال مواجهة اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واحتاج لاعب "أسود الأطلس" إلى دقيقة و11 ثانية فقط لافتتاح التسجيل، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله إبراهيم دياز، ليمنح المنتخب المغربي أفضلية مبكرة ويشعل أجواء اللقاء منذ اللحظات الأولى.

ولم يكن الهدف مجرد مساهمة هجومية جديدة، بل حمل قيمة تاريخية لصاحبه، إذ أصبح صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم، لينضم إلى قائمة محدودة تضم النجم المصري محمد صلاح.

كما عكس الهدف الانسجام الكبير بين صيباري وإبراهيم دياز، بعدما تكرر التعاون بين الثنائي للمباراة الثانية تواليًا، حيث كان دياز قد صنع أيضًا هدف صيباري في مواجهة البرازيل بالجولة الافتتاحية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويؤكد هذا التألق الدور المتنامي لصيباري في تشكيلة المنتخب المغربي، الذي يواصل تقديم مستويات قوية في سعيه لبلوغ الأدوار الإقصائية من المونديال.