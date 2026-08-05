وزير الخارجية: إما المضي قدما في طريق السلام أو الانزلاق إلى دائرة العنف

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إننا ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إما المضي قدما في طريق السلام أو الانزلاق إلى دائرة العنف وإشعال الصراع، متابعا: على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكمل: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية بالضفة، ونرفض تقسيم الضفة الغربية أو أي مخططات للضم.

وأكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، ونثمن خطوات السلطة الوطنية الفلسطينية وندعم برنامجها الإصلاحي.