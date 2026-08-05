بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القدس بمشاركة وزير الخارجية

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القدس بمشاركة السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٥ أغسطس، فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، على هامش اجتماع "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد الوزير عبد العاطي، على عمق العلاقات المصرية العراقية، والحرص على الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة خلال عام ٢٠٢٧.

وجدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية، مؤكداً دعم مصر لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وشدد على أن استقرار العراق يمثل ركناً أصيلاً للأمن القومي العربي والمصري.

كما تناول اللقاء آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث أكد الوزيران أهميتها باعتبارها إطاراً واعداً للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وشددا على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق، بما يلبي تطلعات شعوب الدول الثلاث نحو مزيد من التنمية والازدهار المشترك.