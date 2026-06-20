ترتيب مجموعة المغرب.. أسود الأطلس يشعلون المنافسة بعد إسقاط اسكتلندا في المونديال

أعاد منتخب المغرب ترتيب أوراق المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب اسكتلندا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وظهر "أسود الأطلس" بصورة مميزة خلال اللقاء، حيث فرضوا أفضليتهم على أغلب فترات المباراة وهددوا مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، إلا أن النتيجة توقفت عند هدف وحيد رغم تعدد الفرص التي سنحت للفريق.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فرض المنتخب البرازيلي هيمنته على مواجهة هايتي وخرج بانتصار مستحق بثلاثية نظيفة، ليواصل منافسته على صدارة الترتيب.

وبعد نهاية الجولة الثانية، اشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، بعدما تساوى منتخبا البرازيل والمغرب في رصيد النقاط، بينما لا تزال اسكتلندا تحتفظ بآمالها قبل الجولة الختامية.

ومن المنتظر أن يختتم المنتخب المغربي مشواره في دور المجموعات بمواجهة هايتي فجر الخميس المقبل، في لقاء يبحث خلاله عن انتصار يؤمن له العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- البرازيل – 4 نقاط

2- المغرب – 4 نقاط

3- اسكتلندا – 3 نقاط

4- هايتي – دون نقاط