قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت
بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيتصدروا المجموعة بسهولة.. شوبير يتغنى بمنتخب المغرب في مونديال العالم

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

هنأ الإعلامي أحمد شوبير، منتخب المغرب بالفوز على نظيره اسكتلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “‏براااااڤو المغرب فوز مستحق واعتقد انهم هيتصدروا المجموعة البرازيل لن تفوز بسهوله علي اسكتلندا والمغرب قادر انه يفوز بفارق اهداف علي هايتي”.

وحقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على نظيره الإسكتلندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوسطن، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. 

وجاء هذا الانتصار ليعزز من حظوظ المنتخب المغربي في سباق التأهل، بعد أداء قوي وانضباط تكتيكي واضح منذ الدقائق الأولى.

وتمكن إسماعيل صيباري من تسجيل هدف المباراة الوحيد لأسود الأطلس في وقت مبكر للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الثانية، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة سكنت شباك المنتخب الإسكتلندي، ليمنح فريقه أفضلية نفسية ومعنوية كبيرة ساعدته على التحكم في مجريات اللقاء طوال فتراته.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المغربي سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة، ما انعكس على تقدمه في التصنيف العالمي، حيث ارتقى مركزين ليصبح في المرتبة الخامسة عالميًا، متفوقًا على عدد من المنتخبات الكبرى مثل البرازيل وهولندا وألمانيا وبلجيكا، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده الأداء المغربي على الساحة الدولية.

وعلى صعيد التشكيل، اختار المدير الفني محمد وهبي الاعتماد على مجموعة متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، حيث بدأ المباراة بالحارس ياسين بونو في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع تواجد كل من نصير مزراوي وشادي رياض وعيسى ديوب وأشرف حكيمي، بينما ضم خط الوسط مجموعة من اللاعبين هم نائل العيناوي وأيوب بوعدي وبلال الخنوس وعز الدين أوناحي وإبراهيم دياز، في حين قاد إسماعيل صيباري خط الهجوم منفردًا.

منتخب المغرب أحمد شوبير اسكتلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

صورة أرشيفية

ارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدولية.. والأهالي يستغيثون

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

أبو الغيط

برئاسة أبو الغيط..اتحاد الجامعات العربية يستضيف الدورة الـ 58 للجنة التنسيق العليا بالأردن الأربعاء المقبل

سفينة في البحر الأسود

مقتـ ل شخص وإصابة اثنين إثر هجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود

أرشيفية

ارتفاع شحنات النفط العابرة لمضيق هرمز وسط ترقب لشروط إيران

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد