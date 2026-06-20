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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يحسم الجدل: لا عروض رسمية لإمام عاشور أو تريزيجيه حتى الآن

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار حول مستقبل عدد من نجوم الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع إمام عاشور أو محمود حسن تريزيجيه، رغم ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن اهتمام أندية خارجية بالحصول على خدمات الثنائي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «هنا المونديال»، أن جميع الأنباء المتداولة حول وصول عروض رسمية للاعبي منتخب مصر لا أساس لها من الصحة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الأهلي لم يتلقَّ أي مخاطبات رسمية من الأندية المذكورة.

وفي سياق آخر، شدد شوبير على أهمية تركيز لاعبي منتخب مصر على مشوارهم في بطولة كأس العالم، محذرًا من الانشغال بالأحاديث الجانبية أو العروض الانتقالية، مشيرًا إلى أن فقدان التركيز قد يؤثر سلبًا على نتائج الفريق.

وأضاف أن ما حدث مع المنتخب القطري يمثل درسًا مهمًا، بعدما قدم أداءً قويًا أمام سويسرا، قبل أن يتعثر أمام كندا، رغم الفوارق الفنية التي تصب في صالحه. كما أشار إلى أن المدرب لوبتيجي تعرض لانتقادات حادة عقب تراجع النتائج، بعدما حظي بإشادات واسعة عقب المباراة الأولى.

وأكد شوبير أن المبالغة في التوقعات، سواء بالإشادة أو الانتقاد، ليست في صالح أي منتخب، مطالبًا الجماهير والإعلام بالتركيز على كل مباراة على حدة وعدم الانجراف وراء أحلام الوصول إلى نهائي كأس العالم قبل الأوان.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

أحمد شوبير الأهلي إمام عاشور محمود حسن تريزيجيه منتخب مصر

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