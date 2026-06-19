بعد التألق في كأس العالم.. مصطفى شوبير علي رادار الدوري الإنجليزي

نفى وكيل اللاعبين نادر شوقي أن يكون اهتمام الأندية الإنجليزية بالحارس مصطفى شوبير وليد الفترة الأخيرة فقط، مؤكدًا أن اللاعب كان محل متابعة منذ عامين، قبل أن يتجدد الاهتمام به؛ عقب تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال نادر شوقي، خلال ظهوره في «بودكاست الحوار كبير» مع أحمد أسامة، إنه تواصل قبل عامين مع عدد من أندية الدوري الإنجليزي بشأن مصطفى شوبير، مضيفًا: «بعد مباراة بلجيكا تواصل معايا ناديين في إنجلترا؛ للاستفسار عن مصطفى».

وأشار إلى أن موقف النادي الأهلي في ملف احتراف الحارس ليس سهلًا، موضحًا أن عقد مصطفى شوبير يتبقى فيه موسم واحد فقط، وهو ما يمنح اللاعب موقفًا تفاوضيًا أقوى في حال وصول عرض رسمي.

وأضاف: «مصطفى باقي في عقده مع الأهلي موسم واحد، ودي صعَّبت الموضوع على الأهلي، لأن هنا موقف اللاعب أفضل، وفيه فرق كبير بين إن اللاعب يجيله عرض احتراف وعقده ممتد لسنوات، وبين إنه يكون باقي في عقده سنة واحدة فقط».

وأكد نادر شوقي أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف احتراف مصطفى شوبير، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بالحصول على خدماته.