أمير هشام: الأهلي يحدد مطالبه في بيع إمام عاشور بعد المونديال

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة لدى الأهلي في حسم ملف إمام عاشور عقب كأس العالم، مشددًا على عدم وصول أي عروض رسمية، كما أن النادي يستهدف الحصول على مقابل مالي يتراوح ما بين الـ8 إلى 10 مليون دولار للموافقة على بيعه.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: ملف إمام عاشور سيتم حسمه بعد المونديال، هناك اهتمام سعودي وأمريكي بالتعاقد مع اللاعب، والنادي لم يتلقى عروضًا رسمية.

وأضاف أمير هشام: رغبة إمام عاشور هي البقاء في الأهلي بكل تأكيد، لكن حال وصول عروض رسمية بمقابل مالي كبير من 8 إلى 10 مليون دولار، فأن النادي سيكون منفتح على رحيله.

وواصل: بعض التقارير ذكرت أن نادي ويستهام يدرس شراء عقد إمام عاشور في الانتقالات الصيفية، لكن لا توجد أي عروض رسمية.

وأشار إلى أن إمام عاشور لا يرغب في الاحتراف الخارجي حتى الآن.