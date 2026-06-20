مجدي عبدالغني: هدفي في هولندا أصعب من إمام عاشور .. ولا مكان لـ زيزو في المنتخب

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هدفه في مرمى هولندا يعد أصعب من هدف إمام عاشور في شباك بلجيكا، مشيرًا إلى أن طريقة تنفيذ ركلات الجزاء تعتمد على التركيز وعدم النظر لعين الحارس.

وقال مجدي عبدالغني خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إنه في إحدى المرات أثناء تسديد ركلة جزاء مع الأهلي في مباراة المقاولون العرب، كان هناك تواصل بين اللاعبين لتحديد المسدد، قبل أن يتدخل وسدد الكرة بنجاح بعدما لاحظ تمركز الحارس، وسجل هدف التعادل.

وأضاف أن هناك تشابهًا بين هدفه وهدف إمام عاشور، سواء من حيث رقم القميص أو توقيت الهدف أو اتجاه التسديد، مشيرًا إلى أن الفارق الوحيد أن هدفه كان في شباك بطل أوروبا، بينما هدف إمام جاء أمام بلجيكا.

وتابع عبدالغني أن منتخب غانا خطف الفوز من بنما تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، موضحًا أن أسلوبه يعتمد على نظام تكتيكي واضح سبق وأن طبقه مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

كما أشار إلى أن أفضل مباراة في تاريخ منتخب مصر من وجهة نظره كانت أمام هولندا، وليست مباراة بلجيكا، مؤكدًا أن المنتخب البلجيكي لم يظهر بالمستوى المنتظر في اللقاء الأول.

وأضاف أنه لا يرى ضرورة لإجراء تبديل محمد صلاح خلال لقاء بلجيكا السابق، مؤكدًا أنه “أيقونة المنتخب المصري” وقادر على التسجيل في أي وقت، مشيرًا إلى أن تريزيجيه كان يجب استبداله بدلًا من إبراهيم عادل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن من المتوقع أن يخوض مباراة نيوزيلندا بنفس تشكيل مباراة بلجيكا، طالما أن الأداء والنتيجة كانا مرضيين، مشيرًا إلى أن زيزو لا مكان له في التشكيل الأساسي وفقًا لطريقة اللعب الحالية.