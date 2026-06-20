شوقي غريب: إمام عاشور قادر على تخطي رقم مجدي عبدالغني

أكد شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن ركلة الجزاء تعد أصعب من التسديد في اللعب المفتوح، نظرًا للضغط الكبير الذي يتعرض له اللاعب في حال إهدارها.

وقال شوقي غريب خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن إمام عاشور يمتلك فرصة حقيقية لتخطي عدد أهداف مجدي عبدالغني في كأس العالم، مشيدًا بالهدف الذي سجله في مرمى بلجيكا.

وأضاف أن المنتخب المصري ظهر بشكل مميز في مباراة بلجيكا، نتيجة خوض تجارب قوية أمام منتخبات مثل البرازيل وإسبانيا، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا الأكثر خطورة على المرمى وصناعة للفرص خلال اللقاء.

وأوضح أن الأداء التكتيكي كان منظمًا للغاية، مع وجود تغطية دفاعية بثلاثة لاعبين في بعض الفترات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى استمرار محمد صلاح داخل الملعب لقدراته على الحسم من أنصاف الفرص.

وتابع أن النجم العالمي ليونيل ميسي يقدم مثالًا واضحًا على أهمية استمرار اللاعب المؤثر في أرض الملعب حتى بدون مجهود بدني كبير، طالما يمتلك القدرة على صناعة الفارق.

كما رجح أن يخوض منتخب مصر مباراة نيوزيلندا بنفس تشكيل مواجهة بلجيكا، مع تعديل وحيد يتمثل في مشاركة محمود حسن تريزيجيه بدلًا من زيكو، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

وفي ختام تصريحاته، علق على انتقادات عمر مرموش، مؤكدًا أن رغبة المهاجم في التسجيل أحيانًا تظهر بشكل فردي، وهي جزء طبيعي من شخصية أي لاعب هجومي، مشيدًا في الوقت نفسه بأحمد فتوح واعتبره الأنسب في مركز الظهير الأيسر.