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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلوريان بالوغون يحقق جائزة رجل المباراة ضد استراليا

فلوريان بالوغون
فلوريان بالوغون
رباب الهواري

توج فولارين بالوجون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، بجائزة رجل المباراة عقب تألقه في مواجهة استراليا  ضمن منافسات كأس العالم 2026.

واصل منتخب الولايات المتحدة عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب أستراليا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة ويصبح على أعتاب التأهل إلى دور الـ32.

وأقيمت المباراة على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل، وشهدت تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض، الذين فرضوا سيطرتهم منذ الدقائق الأولى ونجحوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم، ليخرجوا بانتصار جديد يؤكد قوتهم في البطولة.

وافتتح منتخب الولايات المتحدة التسجيل مبكرًا في الدقيقة الحادية عشرة، بعدما أحرز كاميرون بورجيس، مدافع منتخب أستراليا، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة ساهمت في منحهم الثقة خلال مجريات اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أليكس فيرمان تقدم المنتخب الأمريكي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق بهدفين دون مقابل، وهي النتيجة التي استمرت حتى صافرة النهاية رغم محاولات المنتخب الأسترالي للعودة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب الولايات المتحدة رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، محققًا العلامة الكاملة بعد انتصارين متتاليين، كما سجل ستة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا فقط، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب أستراليا عند ثلاث نقاط من مباراتين، بعدما سجل هدفين واستقبل هدفين، لتظل فرصه قائمة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل خلال الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الرابعة

* منتخب الولايات المتحدة: 6 نقاط من مباراتين، سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.
* منتخب أستراليا: 3 نقاط من مباراتين، سجل هدفين واستقبل هدفين.
* منتخب تركيا: دون نقاط من مباراة واحدة، لم يسجل أي هدف واستقبل هدفين.
* منتخب باراجواي: دون نقاط من مباراة واحدة، سجل هدفًا واحدًا واستقبل أربعة أهداف.

وبات منتخب الولايات المتحدة الأقرب لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، في ظل نتائجه المميزة وأدائه القوي خلال أول جولتين من منافسات المجموعة الرابعة

منتخب أمريكا كأس العالم اخبار الرياضة استرليا

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